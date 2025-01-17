SPK ceza yağdırdı! 51 milyon lira ceza kesildi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ (SEKUR) ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (INTEM) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye idari para cezaları verildi.

Gökhan Özdek, Osman Balaban, Ragıp Nayır, Murat Başar, Yusuf Fettahlıoğlu, Orhan Çerçi ceza aldı.

Verilen cezalar şu şekilde:

SPK, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ (SKYMD), Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ (KATMR), Mia Teknoloji AŞ (MIATK), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHRGY), Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (KONKA), Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ (FORTE), Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ (TARKM) Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye idari para cezası verildi.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Abdullah Ercan'a SKYMD, KATMR, MIATK, MHRGY, KONKA, FORTE, TARKM, TATEN, KLSER pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(ç) ve (f) bentleri uyarınca 14.864.676,12 TL idari para cezası verildi.

SPK, Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 18 kişiye idari para cezaları verildi.

Abdulkadir Özdek, Ali Kök, Betül Kök, Erkan Yenigün, Esalettin Özdek, Fatih Zorba, Fatma Kılıç, Gökhan Özdek, Hasan Hüseyin Kök, Kerem Işık, Latif Anıt Öser, Merve Kök, Muammer Devrim Cilasun, Murat Ağmaz, Selim Ünsal, Yasin İsa Aşkın, Yener Ertürk, Yusuf Özdemir ceza aldı.

Verilen cezalar şöyle: