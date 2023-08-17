  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı
‹ Önceki Haber Bir şirket daha halka arz oluyor Bir şirket daha halka arz oluyor Sonraki Haber › 31 internet sitesi için kapatma talebi 31 internet sitesi için kapatma talebi

SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

17.08.2023 - 06:41 | Son Güncelleme :
SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Naturelgaz, Aselsan ve Egeplast'ın bedelsiz sermaye artırımı yapmasına izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Naturelgaz Sanayi'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 115 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 115 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 230 milyon TL'ye çıkacak.

ASELSAN'DAN YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Aselsan Elektronik'in pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2 milyar 80 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 2 milyar 280 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 4 milyar 560 milyon TL'ye çıkacak.

EGEPLAST'TAN YÜZDE 585'LİK SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu, Egeplast'ın pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 162 milyon 789 bin 622 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 27 milyon 825 bin 600 TL olan sermayesi artırım sonrası 190 milyon 615 bin 223 TL'ye çıkacak.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.762 Değişim: 1,30% Hacim : 80.779 Mio.TL Son veri saati : 14:23
Düşük 7.633 17.08.2023 Yüksek 7.799
Açılış: 7.675
27,0982 Değişim: 0,20%
Düşük 27,0086 17.08.2023 Yüksek 27,2362
Açılış: 27,043
29,5568 Değişim: 0,41%
Düşük 29,3885 17.08.2023 Yüksek 29,8546
Açılış: 29,4369
1.653,94 Değişim: 0,38%
Düşük 1.642,81 17.08.2023 Yüksek 1.657,45
Açılış: 1.647,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.