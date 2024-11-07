Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumladı. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

Enflasyon yüzde 2'ye doğru ilerleme sağladı, ancak hala biraz yüksek. İş gücü piyasası şartları genel olarak hafifledi, işsizlik oranı yükseldi, ancak hala düşük. Ekonomik aktivite sağlam bir hızla büyümeye devam etti. Tahvil varlıklarını önceden açıklanan hızla azaltmaya devam edeceğiz.