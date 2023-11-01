Fed faiz kararını açıkladı | Piyasa Haberleri

Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,50'de sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2'ye indirme hedeflerinin olduğunu, iş talebinin çok arzının düşük kaldığını, büyümede de yavaşlama beklediklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50'de bıraktı. ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'de kalırken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nin faiz açıklamasında istihdam piyasasında kazanımların yavaşladığı öne sürüldü. Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen FOMC "Daha yüksek uzun vadeli faizlerin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık" notunu paylaştı.

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FOMC, ekonominin üçüncü çeyrekte hızlı büyüdüğünü de belirtti. Fed, bir sonraki faiz toplantısı içinde faiz artırımı kapısını açık tuttu.

Yüksek faizler nedeniyle işletme ve hane halkları üzerinde finansal baskıların oluştuğuna değinen Fed "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" değerlendirmeye devam edeceğini de duyurdu.

İKİ TOPLANTI ÜST ÜSTE FAİZ PAS GEÇİLDİ

Fed üst üste iki kez faiz artırımına gitmeyerek, Mart 2022'de faizleri sıfıra yakın seviyeden yükseltmeye başladıklarından bu yana faiz artırımı yapılmayan en uzun dönem oldu. O zamandan bu yana, yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını son kırk yılın en yüksek hızında artırdılar.

İLK FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN'DA MI GELECEK?

Fed'in faiz sabit tutmasının ardından piyasada faiz artırımlarının tamamlandığına dair görüşler güçlenmeye başladı. Fed'in bundan sonraki süreçte Haziran 2024'te faiz indirimine başlayabileceği beklentisi piyasalar tarafından satın alınırken Ocak ayı için faiz artırımı beklentisi vadeli piyasalarda yüzde 35'ten yüzde 25'e geriledi.

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POWELL: ENFLASYON HEDEFİMİZ YÜZDE 2

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basın toplantısına başladı. Powell "Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız" dedi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Temkinli olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Duruşumuz kısıtlayıcı, sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi. FOMC dikkatle ilerliyor, kararlarımızı ekonomik veri, görünüm temelinde vereceğiz. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor. Birkaç aylık iyi enflasyon verisi yapmak istediğimize göre daha sadece başlangıç. Enflasyonu yüzde 2'ye getirmek için hala önümüzde uzun bir yol var. İş gücü talebi hala arzı aşıyor. Sınırlayıcı duruşumuz ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Yeterince sınırlayıcı bir duruşu başarmaya bağlıyız.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Finansal gelişmelerin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeye devam edeceğiz. Daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmediğini belirlerken kümülatif sıkılaştırmayı, gecikmeli etkiyi, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacağız. Enflasyon aşağı geliyor ancak hala hedefin oldukça üzerinde. GSYH güçlü ancak yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirecek politika duruşunu başardığımızdan henüz emin değiliz. Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli.

Uzun vadeli faiz oranları daha yüksek politika faizlerinin bir yansıması olamaz. Politika etkileri faiz oranlarını yönlendirmiyor. Fed politika faizleri uzun vadeli faizlerin daha yukarı gitmesine neden olmuyor. Aralık toplantısı konusunda bir karar vermedik. Aralık toplantısına kadar veriler gelecek ve finansal koşulları, dünyayı da takip ediyoruz. Ara verildikten sonra faiz artırmanın zor olacağı değerlendirmeleri doğru değil.

"FAİZ İNDİRİMİ ŞU ANDA GÜNDEMDE YOK"

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Fed uzmanları bu toplantıdaki tahminlerine resesyonu koymadılar. Finansal koşullar çok belirgin şekilde sıkılaştı. Finansal koşullarda sıkılaşmanın bir etkisi olacak, ancak bu etkinin ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Faiz oranlarını değerlendirirken iş gücü piyasası. ekonomik büyüme ve finansal şartlardan oluşan geniş resme bakıyoruz. Faiz indirimi şu anda FOMC'nin gündeminde yok. Faiz indirimini şu anda düşünmüyoruz, enflasyonun yüzde 2'ye geldiğinden emin olduktan sonra faiz indirimi zamanlamasını kendimize soracağız. Şu anda odak noktamız para politikasını yeterince sınırlayıcı olup olmadığı. Bundan sonraki soru politikanın sınırlayıcı seviyede ne kadar uzun süre tutulacağı olacak. Şu anda sorulması gereken soru faizleri daha fazla artırmamız gerekip gerekmediği olmalı. Politika duruşumuzu yeterince sınırlayıcı bir hale getirmeyi başardığımızdan emin olmaya odaklandık.

"PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRICI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye ve para politikamızı sıkılaştırıcı tutmaya devam edeceğiz. Temkinli hareket ediyoruz, çünkü gelinen noktada bu çok önemli. Bilançonun küçültülme hızını değiştirmeyi düşünmüyoruz. Parasal sıkılaştırma uzun vadeli faiz oranlarında artış üzerinde göreceli küçük bir rol oynuyor olabilir. Bankacılık sisteminin oldukça dayanıklı olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Faiz artırımlarının bankacılık sektöründe resmi kayda değer şekilde değiştirdiğini düşünmüyoruz. Kamuoyu enflasyonun aşağı geleceğine inanıyor, bu mücadelenin kazanılması açısından çok önemli.

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