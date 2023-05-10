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Şok satış gelirlerini artırdı

10.05.2023 - 12:42 | Son Güncelleme :
Şok satış gelirlerini artırdı | Piyasa Haberleri

2023’ün ilk çeyreğinde net satış gelirleri yüzde 103,6 büyüyen ŞOK Marketler’in ekonomiye ve istihdama katkısı devam etti. İşe alımlarda önceliği depremzedelere veren şirketin 31 Mart 2023 itibariyle çalışan sayısı 46 bini aşarken; toplam mağaza sayısı ise 10 bin 214’e ulaştı.

ŞOK Marketler, 2023’ün ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,6 artarak 20,8 milyar TL’ye yükselirken, çalışan sayısı 46 bini aştı, mağaza sayısı da 10 bin 214’e ulaştı. ŞOK Marketler, ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen istihdama ve ekonomiye katkısını sürdürdü.  

Ülke genelindeki işe alımlarda önceliği depremzedelere vereceğini açıklayan ŞOK Marketler, depremden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ŞOK Marketler, yaşanan afetin hemen ardından bölgedeki mağazalarında ve depolarında yer alan ürünleri ilgili yardım kuruluşlarının iş birliğiyle depremzedelere dağıtmıştı. ŞOK Marketler bölgede hızla işler hale getirdiği mağazalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde açtığı konteyner ve prefabrik mağazalarla bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermeye devam ediyor.

Uğur Demirel: “Ekonomi ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz”

İlk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından milletimizle dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, ekonomiye ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İşe alımlarda bölge halkına öncelik vererek bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik. Önümüzdeki süreçte de ülkemizin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya, yeni mağazalar açmaya ve yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.”


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