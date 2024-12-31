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Şişecam'dan Rusya açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Şişecam#Rusya#Fabrika
Şişecamdan Rusya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 14:07

Şişecam "Rusya'da üretim ve satış operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz olarak sürüyor" açıklamasında bulundu.

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Şişecam, Rusya'da 4 ana iş kolunda, 8 tesisiyle yönettiği üretim ve satış operasyonlarının aralıksız ve kesintisiz olarak sürdüğünü bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya'da Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası, Mimari Cam ve Otocam olmak üzere 4 ana iş kolumuzda 8 tesisimizle yönettiğimiz üretim ve satış operasyonlarımızı aralıksız ve kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.

Şirketimiz, Rusya'da yerleşik tüm iştiraklerinin yönetim ve kontrolünü kendi bünyesinde bulundurmakta olup, aynı zamanda "dost ülkeler" tanımında yer alan şirketlerden biridir. Bu nedenle, Şirketimiz bölgede yaşanan gelişmelerden herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilenmemektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizle ilgili olarak tarafımızca bilinen herhangi bir olumsuz gelişme bulunmamaktadır. Yeni gelişmeler olması durumunda, her zaman olduğu üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.

Şirketimizle ilgili güncel, doğru ve şeffaf bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

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#Şişecam#Rusya#Fabrika

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