Selva Gıda'dan 120 milyon liralık satış

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KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Mülkiyeti şirketimize ait KONYA ili SELÇUKLU ilçesi TÖMEK mahallesi 42752 ada 17 parselde tapuya kayıtlı 274,344.25 m² yüzölçümlü taşınmazın, piyasa rayiç araştırması sonucunda tespit edilen 440 TL/m2 birim fiyat üzerinden toplam KDV (dahil/hariç/istisna) 120.711.470,00 TL bedel karşılığında LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.' ye satılarak tapuda devir ve ferağ edilmesine,
Bu sebeple oluşacak cari alacağımızın, cari borçlarımızın ödenmesi amacıyla LORAS HOLDİNG A.Ş.'ye temlik edilmesine, yönetim kurulu tarafından karar verilmiş, Tapu Sicil Müdürlüğünde satış işlemi gerçekleştirilmiştir."