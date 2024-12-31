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Selva Gıda'dan 120 milyon liralık satış

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#Selva Gıda#Satış#Arsa
Selva Gıdadan 120 milyon liralık satış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 06:26

Selva Gıda, Konya Selçuklu'da bulunan taşınmazı 120,7 milyon TL bedelle sattı.

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KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mülkiyeti şirketimize ait KONYA ili SELÇUKLU ilçesi TÖMEK mahallesi 42752 ada 17 parselde tapuya kayıtlı 274,344.25 m² yüzölçümlü taşınmazın, piyasa rayiç araştırması sonucunda tespit edilen 440 TL/m2 birim fiyat üzerinden toplam KDV (dahil/hariç/istisna) 120.711.470,00 TL bedel karşılığında LORAS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.' ye satılarak tapuda devir ve ferağ edilmesine,

Bu sebeple oluşacak cari alacağımızın, cari borçlarımızın ödenmesi amacıyla LORAS HOLDİNG A.Ş.'ye temlik edilmesine, yönetim kurulu tarafından karar verilmiş, Tapu Sicil Müdürlüğünde satış işlemi gerçekleştirilmiştir."

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#Selva Gıda#Satış#Arsa

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