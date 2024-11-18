Samsung hisseleri coştu! 6 yıl sonra bir ilk

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Samsung Electronics hisseleri, şirketin önümüzdeki 12 ay içinde yaklaşık 10 trilyon Güney Kore wonu (7,19 milyar dolar) değerinde kendi hissesini geri almak için sürpriz bir plan açıklamasının ardından Pazartesi günü sıçrama yaptı.

Güney Koreli teknoloji devinin hisseleri, şirketin Temmuz ayında greve giden en büyük işçi sendikasıyla bir ön anlaşmaya vardığı haberinin ardından Cuma günü yüzde 7,21 arttıktan sonra Seul'de yüzde 7'den fazla yükseldi.

LSEG tarafından tutulan verilere göre Samsung en son Kasım 2017'de hisse geri alımı yapmıştı.

Düzenleyici bir dosyada şirket, önümüzdeki üç ay içinde 3 trilyon wonluk hissenin geri alınacağını ve iptal edileceğini söyledi. Kalan 7 trilyon won değerindeki hissenin geri alımı ise “Hazine hisselerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere hissedar değerini artırma yollarına karar verecek olan Kurul tarafından uygun şekilde yetkilendirilecek” denildi.

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Samsung'un hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için hayal kırıklığı yaratan bir kar beklentisi açıklamasının ardından ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından gümrük tarifelerine ilişkin endişelerin ortasında 15 Kasım'da dört yılın en düşük seviyesine inmişti.

Şirket, yapay zeka lideri Nvidia tarafından kullanılan önemli bir bileşen olan yüksek bant genişlikli bellek veya HBM çipleri tedarik etme yarışında rakibi SK Hynix'in gerisinde kaldı ve analistler CNBC'ye “Samsung'un HBM geliştirme yol haritasında SK Hynix ile arasındaki farkı kapatamadığını söylemek doğru olur” dedi.