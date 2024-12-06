×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Ruble güç kazanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ruble#Dolar
Ruble güç kazanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 11:54

Analistler, Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Dolar/ruble paritesi, Ukrayna’nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’ya saldırılarını azaltmasıyla 100 seviyesinin altına geriledi.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 20 Kasım’dan bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,3 değer kazanarak 2.543 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,3 artarak 775 puana çıktı.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası, gelişmenin ardından döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.

Analistler, Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ruble#Dolar

BAKMADAN GEÇME!