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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

05.01.2021 - 16:23
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, aralıkta TÜFE bazında 1,89 puan artarak 62,34'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,89 puan artarak 62,34'e yükseldi. Endeks, kasımda 60,45 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,59 puan artarak 71,38'den 73,97'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 13,89 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 7,27 puan azaldı.


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