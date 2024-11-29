Profesyoneller yıl sonundan önce alınacak 7 küresel hisseyi sıraladı

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Morgan Stanley, 27 Kasım'da müşterilerine gönderdiği bir notta, ödeme teknolojisi şirketi Adyen, gıda beslenme firması Glanbia, enerji mühendisliği firması Saipem ve İngiliz ev üreticisi Barratt Redrow'u 2025'e kadar “en iyi hisse senedi seçimleri” arasında gösterdi. Bu arada, yatırım şirketi Bernstein, Saipem, pazar araştırma şirketi Ipsos, Fransız otomobil şirketi Trigano ve mühendislik grubu Duerr dahil olmak üzere birkaç orta ölçekli hisse senedini favori hisseleri arasında gösterdi. Hisse senedi araştırma şirketinin en iyi 10 seçimi, Ekim sonundan bu yana MSCI Avrupa Küçük endeksinden yüzde 5 puan daha iyi performans gösterdi.

Adyen Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 21 gelir artışı bildirdi ve Morgan Stanley, büyümenin 2025'te yaklaşık yüzde 24'e hızlanmasını ve küresel ödeme pazarında güçlü bir oyuncu olmasını bekliyor. Morgan Stanley, Adyen hisselerinin önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 40 artmasını bekliyor.



Ipsos Bernstein, pazar araştırma şirketi Ipsos'a, özellikle ABD'deki işlerinde beklenen toparlanma nedeniyle yüzde 78 yukarı yönlü potansiyel veriyor. Şirket, Bernstein'ın seçtikleri arasında ABD'ye güçlü bir şekilde maruz kalan, ancak seçim sonrası tarife riski düşük olan birkaç hisse senedinden biri olarak öne çıkıyor. Glanbia Morgan Stanley, Glanbia hisselerinin 2025 kazanç beklentisinin 11 katından işlem görerek önemli ölçüde değerinin altında olduğunu söyledi ve tüketici temel ürünleri sektöründeki “en ucuz” hisse senedi olarak nitelendirdi. Banka, Glanbia'nın protein beslenmesinde pazar lideri konumunu vurguladı ve yıllık yüzde 10 kazanç artışı öngördü. Morgan Stanley'in tahminlerine göre hisselerin önümüzdeki yıl yüzde 42 yükselmesi bekleniyor.



Saipem Hem Morgan Stanley hem de Bernstein Saipem'i tavsiye etti ve Morgan Stanley yüzde 40'ın üzerinde yukarı yönlü potansiyel verdi. Bernstein, Saipem'in sağlam çevresel referanslarını ve “yeşil liderlik” temasıyla uyumunu özellikle beğeniyor. Hisse senedinin ilk tavsiyeden bu yana yzüde 19 getiri sağladığını da ekledi.

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Barratt Redrow Morgan Stanley, her ikisi de İngiltere'nin en büyük konut inşaatçıları arasında yer alan Barrat ve Redrow arasındaki birleşmenin kısa süre önce onaylanmasını, hisse senedini yükseltmesi gereken olumlu bir katalizör olarak işaret etti.



Banka, hisse senedinin 10 yıllık medyan fiyat-defter değerine göre yüzde 40 iskontolu işlem gördüğünü ve yılbaşından bu yana gösterdiği düşük performansa rağmen cazip bir şekilde değerlendiğini belirtti.



Dürr Alman mühendislik firması Dürr, bu yıl sürekli olarak Bernstein'ın en iyi seçimlerinde yer aldı. Otomasyon ve enerji verimliliği hizmetleri sunan şirketin, elektrikli araçlara geçiş ve sürdürülebilir inşaat malzemelerine yönelik artan talep de dahil olmak üzere çeşitli endüstri trendlerinden faydalanması bekleniyor.



Bernstein, bu yılki cansız performansın ardından hissenin 2025 yılında yüzde 75 oranında yükselebileceğine inanıyor.



Trigano Bernstein'a göre Fransız karavan üreticisi Trigano, olağanüstü nakit yaratma kabiliyetiyle öne çıkıyor. Trigano hisseleri, bu yıl siyasi belirsizlik nedeniyle Fransa borsasındaki daha geniş çaplı düşüşle birlikte zarar gördü, ancak Bernstein bunun değişmek üzere olduğuna inanıyor ve hisselerin 2025'te yüzde 75 oranında yükselmesini bekliyor.