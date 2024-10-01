×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Powell faiz için sinyal verdi

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Faiz#Piyasa
Powell faiz için sinyal verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 06:18

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin ölçülü bir hızla devam edeceği sinyalini verdi.

Haberin Devamı

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.

Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.

Nashville, Tennessee'deki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin bir konferansında konuşan Powell, yaptığı yorumlar, birçok yatırımcının Fed'in yıl sonundan önce kilit faiz oranında yarım puanlık keskin bir indirim daha yapacağı yönündeki umutlarını hayal kırıklığına uğrattı. Powell, son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekteki hamlelerin bu kadar agresif olacağına dair bir işaret olarak yorumlanmaması gerektiğini, aslında sonraki hamlelerin daha küçük olacağını belirtti.

Haberin Devamı

Powell konferansın soru-cevap oturumunda Fed'in faiz indirimlerine atıfta bulunarak "Buna bir süre boyunca devam edecek bir süreç olarak bakıyoruz, hızlı gitmemiz gereken bir şey değil. İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zaman içinde daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir. Ancak önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Riskler iki yönlü ve kararlarımızı toplantı toplantı almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Faiz#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!