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Piyasaların gözü TCMB faiz kararında! İşte ekonomistlerin beklentisi

18.01.2021 - 14:37
Piyasaların gözü TCMB faiz kararında! İşte ekonomistlerin beklentisi | Piyasa Haberleri

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonucunda politika faizinde değişim beklemiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.


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