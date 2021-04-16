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Piyasaların gözü bu verilerde olacak!

16.04.2021 - 09:25
Piyasaların gözü bu verilerde olacak! | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırması ile pozitif bir seyir izliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ile ekonomilerin beklenenden hızlı toparlayabileceğine işaret eden öncü veriler pay piyasalarını destekliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Analistler, perakende satışlardaki hızlı yükselişte, Kovid-19'a karşı aşılamanın hız kazanması, salgına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle işletmelerin yeniden açılması ve ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada 576 bine inerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi de yüzde 1,31 yükseliş kaydetti.

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ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,60'ın altına gerilemesinin de pay piyasalarında risk iştahını artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden analistler, dün yüzde 1,5280'e kadar gerileyen tahvil faizinin yüzde 1,58 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Avrupa borsalarında da İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda martta yıllık yüzde 0,5'e gerilemesi sonrası DAX 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artsa da beklentilerin altında kaldı. Çin'in ilk çeyrekte yıllık büyümesi ise yüzde 18,3 oldu.

Veri sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde devam eden alımlara karşın, diğer hisselerin yükselişe katılamamasıyla yüzde 0,10 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.407,76 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,36 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61 geriledi.

Dün Para Politikası Kurulu'nun mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutması sonrası düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, yüzde 0,7 azalışla 8,0206'dan kapanış yaptı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna ve ABD-Rusya geriliminin, piyasaların odağına yerleştiğini belirterek, taraflardan gelecek açıklamaların takip edildiğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
12.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi
15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniverstesi tüketici güven endeksi


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