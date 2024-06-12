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Piyasaların gözü ABD'de

12.06.2024 - 06:30 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü ABD'de | Piyasa Haberleri

ABD enflasyon verisi ve Fed kararı öncesi piyasalarda beklenti hakim olmaya başladı. Faizin değişmeyeceği öne sürülürken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önem teşkil ediyor.

ABD'de bugün TSİ 15.30'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi ve saat 21.00'da açıklanacak Fed faiz kararları öncesinde piyasalarda durağan hareket hakim durumda.

Dolar 32.3465 lira, euro 34.7997 lira, sterlin 41.3082 lira, gram altın 2410 lira, ons altın 2315 dolar, brent petrol ise 82.27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD doları euro karşısında güçlenmeye devam ederken ons altın düne göre yüzde 0,17 kayıpla 2306,74 dolardan işlem görüyor.

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Fed yetkililerinin bu hafta açıklayacağı ekonomik projeksiyonların, beklenmedik şekilde güçlü seyreden enflasyon nedeniyle politika yapıcıların üç ay önce öngördüğünden daha az faiz indirimi göstermesi bekleniyor.

Yüksek faiz oranları, tahvil gibi getirili varlıklara karşı külçe altını daha az cazip hale getiriyor.


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