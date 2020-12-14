Piyasalarda Pozitif Seyir Devam Ediyor | Podcast | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda hava pozitif başladı. Piyasaların pozitif seyretmesi, konsantrasyonun artık 2021 yılına yöneldiğini gösteriyor. Finansal piyasa aktörleri ilk çeyreği bir yana bırakıp, aklında 2021 yılının ikinci çeyreğini şekillendiriyor. Oluşan 2021 senaryolarında kaygı, çeklince görünmüyor. İşte yeni haftaya ve 2021 yılına kısa bir bakış...

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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