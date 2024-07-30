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Piyasalarda dalgalı seyir hakim

30.07.2024 - 09:32 | Son Güncelleme :
Piyasalarda dalgalı seyir hakim | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar merkez bankası kararları öncesi karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Söz konusu belirsizliklerin yanı sıra bugün Microsoft ile yeniden piyasaların odağına yerleşecek olan şirket finansal sonuçları Apple, Amazon ve Meta Platforms gibi dev şirketlerle devam edecek. Trilyon dolar büyüklüğündeki söz konusu şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil piyasaları yarınki Fed kararları öncesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18, dolar endeksi 104,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 artışla 2 bin 387 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 78,6 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

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Avrupa'da dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlendiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin önemli sinyaller verebileceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında bugün satış baskısının öne çıktığı görülürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentilerin ise günden güne güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, işsizlik oranı haziranda 2,5'e indi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 geriledi.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 33,0778'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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