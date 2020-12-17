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Piyasalar yeni günde bu gelişmeleri takip edecek

17.12.2020 - 09:30
Piyasalar yeni günde bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği yılın son toplantısının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı takip edilecek.

Fed'in bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.

Karar metninde, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi. Fed'in ekonomik tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 daralacağı, 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 3,2, 2023'te ise yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor. Üyelerin faiz beklentileri de Fed'in, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu görüldü.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanma hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir." ifadelerini kullandı.

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Powell'ın açıklamaları, "Fed'in topu mali politikalara attığı" şeklinde yorumlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ülke bazlı alınan sıkı tedbirler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1,6 milyonu aştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya konulurken, Almanya'da son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve ülkedeki yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.

İsveç'te Kovid-19'la mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu açıklanırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek, muhtemel bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Söz konusu gelişmelere karşın piyasaların, genel olarak ekonomiye yönelik destek paketlerine ilişkin iyimserlikleri fiyatlamaya devam ettikleri görülüyor.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırlarken, ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde anlaşmanın eşiğine gelindiği bildirildi.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükseldi.

Avrupa borsasında, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşması ile pozitif bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.
Bugün Asya piyasalarında altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini sınırlı da olsa 3'üncü gününe taşırken, Brent petrolün varil fiyatı 51 doların üzerine yerleşti. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.867 dolardan işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.392,45 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 7,8029'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri


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