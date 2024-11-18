Piyasalar Nvidia'nın bilançosuna odaklandı

Haberin Devamı

ABD piyasalarındaki rekor üstüne rekor denemeleri geçtiğimiz hafta son buldu.

Hafta boyunca S&P 500 yüzde 2'den fazla düşerken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 500 puandan fazla ya da yaklaşık yüzde 1,3 değer kaybetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

İki güçlü enflasyon verisi ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yorumları geçen hafta piyasalar üzerinde baskı yaratırken, Fed'in faiz patikasına ilişkin artan belirsizlik, Trump'ın potansiyel politika gündemine ilişkin önceki yatırımcı heyecanına ağır bastı.

NVIDIA BİLANÇOSUNU AÇIKLAYACAK

Önümüzdeki hafta, hizmet ve imalat sektörlerindeki faaliyetler ve tüketici duyarlılığı verileri başta olmak üzere birkaç ekonomik veri açıklamasının bu anlatıya katkıda bulunması bekleniyor.

Haberin Devamı

Bununla birlikte, kazançlar, yatırımcıların zihinlerine hakim olan birkaç haftalık makro ve siyasi olayların ardından dikkatleri yeniden kurumsal dünyanın en büyük isimlerinden bazılarına çekecek.

Bu raporlar arasında en önemlisi, Çarşamba günü seanstan sonra sonuçları açıklayacak olan yapay zeka lideri Nvidia'nın kazançları olacak.



Walmart, Target, BJ's ve Deere & Company'nin üç aylık sonuçları da odak noktasında olacak.

RALLİDE BİR DURAKLAMA



Fed'in 18 Eylül'de gösterge faiz oranını yarım puan düşürmesinden bu yana tahvil getirileri hızla yükseldi. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi o tarih ile seçimi takip eden günler arasında 80 baz puan artarak yüzde 4,5'e yaklaştı.

Faizlerdeki bu hareket geçen haftaya kadar borsa rallisi için bir sorun teşkil etmemişti.

Stratejistler, beklenenden daha güçlü ekonomik büyümeyle desteklenen faiz oranlarındaki yükselişin hisse senetleri için sevindirici bir haber olabileceğini belirtirken, son enflasyon verileri bu tezi çürüttü.

Çarşamba günü, daha değişken olan gıda ve gaz maliyetlerini dışarıda bırakan “çekirdek” Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayında fiyatların art arda üçüncü ay boyunca yıllık yüzde 3,3 arttığını gösterdi. Perşembe günü açıklanan “çekirdek” Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Ekim ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e yükseldiğini ve ekonomistlerin yüzde 3'lük artış beklentilerinin üzerinde olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

Perşembe günü daha sonra Powell yaptığı bir konuşmada, ABD ekonomisinin gücü göz önüne alındığında Fed'in faiz oranlarını düşürmek için “acele etmesine” gerek olmadığını söyledi. Piyasalar bu yorum üzerine düşüşe geçti ve satışlar Cuma günü de devam ederek Nasdaq Composite seans içinde yüzde 2,2'den fazla değer kaybetti.

Wells Fargo'nun Jay Bryson liderliğindeki ekonomi ekibi Cuma günü müşterilerine gönderdiği haftalık notta, “Son aylarda enflasyondaki yavaş ilerleme Fed'i ileriye dönük gevşeme hızını yeniden değerlendirmeye sevk edebilir” dedi.