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Piyasalar Merkez'in faiz kararını bekliyor

19.08.2024 - 08:30 | Son Güncelleme :
Piyasalar Merkez'in faiz kararını bekliyor | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda faizin sabit kalması beklentisi hakim durumda.

Türkiye ekonomisine olan güven ve istikrar iklimi her geçen gün artarak devam ediyor. Yabancı yatırımların hızlandığı, enflasyonun artış hızındaki gerileme, cari işlemler dengesindeki iyileşme Türkiye'ye ilgiyi artırıyor.

Dezenflasyon sürecinin sonrasında kalıcı refahın sağlanması için atılan reform adımları birer birer uygulanıyor.

Türk Lirası ise uluslararası piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor. Dezenflasyon programı nedeniyle politika faizini yüzde 50 olarak belirleyen Merkez Bankası yarın saat 14:00'da yeni faiz kararını açıklayacak.

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Piyasalar dezenflasyon sürecinin devamlılığı için faizin yüksek kalmaya devam edeceği beklentisine sahip.


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