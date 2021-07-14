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Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı! İşte beklenti

14.07.2021 - 09:19
Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed tarafından yapılan açıklamalarda tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağı vurgulansa da son Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'na ilişkin tutanaklar, üyelerin de bu konudaki endişelerinin bulunduğuna işaret etmişti.

Analistler, enflasyon verisinin ardından bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun öneminin arttığını belirterek, verilecek mesajların piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini kaydetti. Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 92,8'e çıktı.

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Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Avrupa borsalarında da azalan risk iştahı ile sınırlı da olsa düşüşler görüldü. Almanya'da dün açıklanan yıllık TÜFE artışı, haziranda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5'ten yüzde 2,3 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Almanya'da DAX 30 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında günü tamamlarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya pay piyasaları ile yeni güne de taşındı. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın tahvil alım programını azaltacağını açıklaması dikkati çekerken, Japonya'da sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,5 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün satıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile toparladı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,6258'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6360 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tarım-ÜFE
12.00 Avro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi
14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
15.30 ABD, haziran ayı ÜFE
19.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu
21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu


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