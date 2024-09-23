Piyasalar haftaya pozitif başladı... Asya borsaları yükselişte, Avrupa borsaları karışık

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Piyasa uzmanları, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

ASYA BORSALARI

Asya'da haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir hakim oluyor. Çin Merkez Bankasının (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 1,85'e çekmesi Çin'de ekonomiyi destekleyici adımların devam edebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kazuo Ueda'nın cuma günü bankanın faiz artırımları için acelesi olmadığını açıklamasının ardından dolar/yen paritesi yeniden yükseliş eğilimine girerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 144 seviyesinde seyrediyor.

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Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı durumdayken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18.275 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.596 puanda ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 2.748 puanda işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kazançla 84.673 puanda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,74 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,8'den haftaya başladı.

AVRUPA PİYASALARI

Pazartesi günü açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.779 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,249 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.672 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.471 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 11.767 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratların haftaya pozitif başlaması dikkati çekiyor.

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Bölge genelinde resesyon endişelerinin devam etmesine karşın başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere merkez bankalarının Fed'in 50 baz puanlık indiriminin ardından politika alanının genişlediği yönündeki değerlendirmeler güç kazanıyor.

ECB'nin yıl sonuna kadar en az bir kez daha faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda 50 baz puanlık indirim ihtimali de masada bulunmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı da piyasalardaki yumuşak iniş iyimserliğiyle haftaya yükselişle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 74,3 seviyesinde bulunuyor.

WALL STREET

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.