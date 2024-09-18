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Piyasalar bugün Fed'in kararına odaklandı

18.09.2024 - 07:03 | Son Güncelleme :
Piyasalar bugün Fed'in kararına odaklandı | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasalar açısından büyük önem arz ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in 4 yıl sonra faiz indirimine gitmesi bekleniyor. En son Mart 2020'de 2 kez faiz indirimi kararı alan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 2018 yılından itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, 2022 mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

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2022'de art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, söz konusu yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

Temmuz 2023 toplantısındaki artışla birlikte Fed, politika faizini 23 yılın yani 2001'den bu yana en yüksek aralık olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı.

2022 yılının mart ayından bu yana 11. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, Temmuz 2023 itibarıyla faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmiş oldu.

Fed bundan sonra faiz artırım döngüsüne son verdi ve toplantılarında politika faizini sabit bıraktı.

VERİLER FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLİYOR

ABD'de enflasyon, işsizlik, perakende satışlar vs... gibi veriler faiz indirimini destekleyici nitelikte gerçekleşmeye başlaması, Avrupa Merkez Bankası'nın iki defa faiz indirmesi Fed'i faiz indirimine zorlayan süreci hazırladı.

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Fed'in bu akşamki toplantısında 25-50 baz puan seviyelerinde faiz indirimi yapması bekleniyor.

 


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