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Piyasalar bu verileri takip edecek

16.03.2021 - 09:10
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerinin sakin seyretmesi ile yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesi pozitif bir seyir izliyor.

Kovid-19 salgınında aşılama konusunda elde edilen başarı, başta konaklama ve ulaştırma olmak üzere turizm sektörü hisse senetlerinde alımların güçlenmesini sağlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,6'nın üzerinde kalıcılık sağlayamaması da yatırımcıların risk iştahının artmasını sağladı.

Geçen hafta yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi yüzde 1,59'a kadar geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketinin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ve açıklanan New York Fed imalat endeksinin, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

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Dow Jones endeksi yüzde 0,53 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak rekorlarını tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1.05 değer kazandı.

Tahvil faizindeki düşüş ve ABD borsalarında alımların güçlenmesi öncesi kapanan Avrupa borsalarında ise İtalya hariç sınırlı düşüşler görüldü. Avrupa'da aşılamaların görece yavaş ilerlemesi ve olası üçüncü dalga endişeleri pay piyasalarındaki alımları sınırladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 azalışla 1,1930'dan günü tamamlaması sonrası bugün 1,1940 seviyesinde işlem görüyor.

ABD borsalarındaki alıcılı seyir, Asya pay piyasaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 4,3 artış kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 1.550-1.565 dar bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.555,47 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalışla 7,5366'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5340 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
13.00 Almanya, mart ayı ZEW endeksleri
14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi
15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar
16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı


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