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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

07.10.2021 - 09:51
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin desteğiyle bu sabah Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden olurken, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan pozitif gelişmeler, son dönemde satış ağırlıklı seyrin hakim olduğu pay piyasalarında dengeleyici bir unsur olarak öne çıktı.

ABD'de Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, partisinin federal borç limiti süresinin aralık ayına kadar uzatılmasına izin vermesini önerdi. McConnell, yaptığı açıklamada, Demokratların borç limitinin süresini uzatmak için normal prosedürleri izlemelerine izin vereceklerini bildirdi. McConnell'ın açıklamasının ardından Demokratlar, Senatonun borç limitini 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısına ilişkin dün yapılması planlanan oylamayı erteledi.

Öte yandan dün ABD ve Çin'den üst düzey diplomatların İsviçre'de ikili ilişkilerde risk yönetimi ve uluslar arası sorunların çözümü konularında görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

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Makroekonomik veri tarafında ise yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde, dün özel sektör istihdamı eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Dolar endeksi dün 94,4 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün 1,57'nin üzerine çıkarak 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, bugün yüzde 1,54 seviyelerinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne pozitif bir seyirle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında doğal gaz arzına yönelik haber akışı izlenmeye devam edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Gazprom açısından Avrupa'ya gaz sevkiyatını Ukrayna yerine diğer hatlar üzerinden sevk etmenin daha karlı olduğunu belirterek, "Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden sevkiyatına yönelik sözleşmelerdeki yükümlülüklere tam olarak uyulması gerekir. Gazprom'a yönelik güveni sarsmamamız lazım." dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Almanya'ya giden Kuzey Akımı 2 denizaltı doğalgaz boru hattının sertifikalandırılmasının Avrupa'da yükselen doğalgaz fiyatlarını soğutmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Açıklamalar öncesinde dün Avrupa'da 161 avroya kadar çıkan vadeli doğal gaz kontratları, bu seviyeden hızlı br şekilde geri öekilerek 109 avro seviyelerinde dengelendi.

Rekor kıran doğal gaz fiyatları ile dün satış baskısı altında kalan Avrupa borsalarında, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile Almanya'da fabrika satışlarının beklentilerin altında kalmasıyla kayıplar yüzde 1'i aştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 1,1530 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1550 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Asya'da yatırımcıların odağını Çin borç krizinden, ABD-Çin ikili ilişkilerine yöneltmesi ile yeni günün pozitif bir seyirle başladığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı dün 83,2 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4'lük düşüşle 80,5 dolardan kapanırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,9365 seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik artışla 8,88'in hemen üzerinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,87 seviyesinde işlem görüyor.

Bu arada dün Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'ne yönelik hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nun son sayısında, haziranda Türkiye için yüzde 5 olarak duyurduğu 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,5'e yükseltti. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisi 2022 için yüzde 4,5'ten yüzde 3'e, 2023 için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Analistler, bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu belirterek, veri tarafında ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya'da sanayi üretiminin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin altına inilmesi halinde 1.355 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.390 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları


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