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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

10.05.2021 - 09:24
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

Piyasalarda, geçen hafta açıklanan verilerin genel olarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği desteklemesi ile pozitif bir seyir izlense de cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporu, fiyatlamalar açısından en belirleyici konu oldu.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı. Ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.

Beklentilerin altında kalan verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi değer kaybederken, New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta ABD'nin veri takviminde, çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Hazinesi'nin, bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa tarafında, beklentilerin üzerinde gelen şirket karları ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Ayrıca, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat da martta yüzde 1,2 artışla 111,5 milyar avroya çıktı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,8 artarak 1,2179 ile 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve 1,2150-1,2170 dar bandında dengelendi.

Bugün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminin ise sakin olduğunu ifade etti.

Asya piyasalarında, yeni haftada gündemin odağında demir, çelik ve bakır gibi emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bulunuyor. Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerinden pay piyasalarında baskıya neden olduğunu belirterek, fiyatların seyrinin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakırın libresi, şu dakikalarda yüzde 3'ü aşan değer kazancıyla tarihi zirvesi olan 4,71 dolardan işlem görüyor. Geçen haftayı yüzde 3,53'lük artışla 1.831 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün 1.838 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta pozitif bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,95, haftalık bazda ise 3,11 değer kazanarak haftayı 1.441,33 puandan tamamladı.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda çarşamba öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.460 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı işgücü istatistikleri
11.30 Avro Bölgesi, mayıs ayı yatırımcı güven endeksi
16.45 ABD, ISM New York endeksi


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