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Petkim'in kredi tutarı artırıldı

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#Petkim#Kredi#Bigpara
Petkimin kredi tutarı artırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 06:59

Petkim'in JPMorgan Securities ile kredi anlaşması 400 milyon dolara yükseltilerek, vadesi uzatıldı.

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Petkim, JPMorgan Securities ile kredi anlaşmasının 400 milyon dolara yükseltilerek, vadesinin uzatıldığını açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 26.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile J.P. Morgan Securities PLC arasında 300 milyon ABD Doları tutarlı ve 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Söz konusu kredi anlaşması tadil edilmiş olup, tutarı 100 milyon ABD Doları arttırılarak toplam 400 milyon ABD Doları'na yükseltilmiş, vadesi Aralık 2027'ye uzatılmış ve yıllık faiz oranı SOFR+%3.95 olarak güncellenmiştir."

 

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#Petkim#Kredi#Bigpara

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