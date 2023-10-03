Petkim'den satın alma | Piyasa Haberleri

Petkim, Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının yüzde 20'sini devralma işlemini tamamladı.

Petkim, 480 milyon dolarlık hisse satın aldı. Şirket Rafineri Holding'in yüzde 20'sini almış oldu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında konusu STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin ("Rafineri Holding") sermayesini temsil eden paylarının %20'sinin 480 milyon ABD doları karşılığında satın alınması olan bir hisse satış ve devir sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştı. Rafineri Holding, yarımadamızda rafinericilik faaliyeti gösteren STAR Rafineri A.Ş.'nin ("STAR") %99,99'una sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 oranında payına sahiptir. Sözleşme ile, Şirketimizin STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olacağı Şirketimizin 10.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Bugün itibarıyla, Şirketimizin Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının %20'sini devralma işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz böylece STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olmuştur. Söz konusu işlem, 05.01.2018 tarihli değerleme raporuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İşleme bağlı olarak STAR'a ait finansal sonuçlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun bir şekilde (tek seferlik muhasebe kayıtları dahil olmak üzere), Şirketimiz konsolide finansal tablolarında 2023 yılının 4. çeyreğinden itibaren sunulmaya başlanılacaktır. "

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