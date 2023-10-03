  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Petkim'den satın alma
‹ Önceki Haber Borsa, altın, mevduat, fon, döviz... İşte uzmanların önemli yorumları! Yatırımcılar dikkat... Borsa, altın, mevduat, fon, döviz... İşte uzmanların önemli yorumları! Yatırımcılar dikkat... Sonraki Haber › 3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı 3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Petkim'den satın alma

03.10.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
Petkim'den satın alma | Piyasa Haberleri

Petkim, Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının yüzde 20'sini devralma işlemini tamamladı.

Petkim, 480 milyon dolarlık hisse satın aldı. Şirket Rafineri Holding'in yüzde 20'sini almış oldu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında konusu STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin ("Rafineri Holding") sermayesini temsil eden paylarının %20'sinin 480 milyon ABD doları karşılığında satın alınması olan bir hisse satış ve devir sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştı. Rafineri Holding, yarımadamızda rafinericilik faaliyeti gösteren STAR Rafineri A.Ş.'nin ("STAR") %99,99'una sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 oranında payına sahiptir. Sözleşme ile, Şirketimizin STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olacağı Şirketimizin 10.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Bugün itibarıyla, Şirketimizin Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının %20'sini devralma işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz böylece STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olmuştur. Söz konusu işlem, 05.01.2018 tarihli değerleme raporuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İşleme bağlı olarak STAR'a ait finansal sonuçlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun bir şekilde (tek seferlik muhasebe kayıtları dahil olmak üzere), Şirketimiz konsolide finansal tablolarında 2023 yılının 4. çeyreğinden itibaren sunulmaya başlanılacaktır. "


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.333 Değişim: -2,12% Hacim : 150.189 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.329 04.10.2023 Yüksek 8.533
Açılış: 8.524
27,5630 Değişim: 0,46%
Düşük 27,4339 04.10.2023 Yüksek 27,6709
Açılış: 27,4357
29,0092 Değişim: 0,81%
Düşük 28,7079 04.10.2023 Yüksek 29,0848
Açılış: 28,7749
1.615,52 Değişim: 0,22%
Düşük 1.606,05 04.10.2023 Yüksek 1.622,59
Açılış: 1.611,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.