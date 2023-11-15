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Otto Holding, yakın izleme pazarına alındı

15.11.2023 - 06:29 | Son Güncelleme :
Otto Holding, yakın izleme pazarına alındı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul, Kotasyon Yönergesi'ne uyum sağlayamaması nedeniyle Otto Holding'i yakın izleme pazarına aldı.

Borsa İstanbul, Otto Holding paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Otto Holding A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir."


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