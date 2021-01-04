Ocak Ayında Piyasalar | Podcast | Piyasa Haberleri

Hem yeni bir yıla hem de yeni bir aya başladığımız haftanın önemli gündem maddeleri... Georgia Eyaleti senato seçimleri, Biden'ın Başkanlığının ilan edilmesi, Avrupa Birliği karantina süresinin olası uzatılma durumu... İşte olası senaryolar...

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Etiketler