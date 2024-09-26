Oba Makarna kar payı dağıtacak

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Oba Makarna Genel Kurulu'nda kar payı dağıtımı onaylandı. 1 TL nominal değerli pay için brüt 0.6434862 lira, net 0.5791375 lira ödenecek.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin, 25.09.2024 Çarşamba günü (Bugün) saat 14:00'da Divan Otel Mücahitler Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 92/A 27090, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye adresinde yapılan 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. " denildi.