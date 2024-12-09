Nvidia'ya soruşturma

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Çin'in piyasa düzenleyicisi ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği şüphesiyle Nvidia hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), ABD'li çip üreticisinin ayrıca, düzenleyicinin 2020'de söz konusu anlaşmaya ilişkin koşullu onayında belirtilen şartlara göre, Mellanox Technologies Ltd'yi satın alma sürecinde verdiği taahhütleri ihlal ettiğinden şüphelenildiğini belirtti.

Soruşturma, ABD'nin geçen hafta Çin'in yarı iletken sektörüne üç yıl içinde üçüncü kez baskı başlatmasının ve çip ekipmanı üreticileri de dahil olmak üzere 140 şirkete ihracatı kısıtlamasının ardından geldi.