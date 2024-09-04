Nvidia'ya mahkeme celbi piyasaları karıştırdı | Piyasa Haberleri

ABD Adalet Bakanlığı, antitröst soruşturmasında Nvidia Corp'a mahkeme celbi gönderdi. Nvidia hisselerindeki kayıplar Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüş yarattı.

ABD Adalet Bakanlığı, Nvidia Corp. ve diğer şirketlere mahkeme celpleri göndererek yonga üreticisinin antitröst yasalarını ihlal ettiğine dair kanıt aradı ve yapay zeka işlemcilerinin baskın sağlayıcısına yönelik soruşturmasını tırmandırdı.

Bloomberg News'un soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre, daha önce şirketlere soru formları gönderen Adalet Bakanlığı, şimdi alıcıları bilgi vermeye zorlayan yasal olarak bağlayıcı talepler gönderiyor.

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Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, antitröst yetkilileri Nvidia'nın diğer tedarikçilere geçişi zorlaştırmasından ve yalnızca yapay zeka çiplerini kullanmayan alıcıları cezalandırmasından endişe duyuyor.

PİYASALARDA SERT DALGALANMALAR YAŞANDI

Asya-Pasifik borsaları, ABD teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve zayıf ABD ekonomik verilerinin resesyon korkularını tetiklemesinin ardından Tokyo Borsası Nikkei 225 Endeksi öncülüğünde düştü.

Asya'nın yarı iletken ve ilişkili hisse senetleri, ABD'de Nvidia'nın hisse fiyatında bir gecede yaşanan sert düşüşün ardından Çarşamba sabahı geriledi.

Nikkei 225 %3,51 düşerek Asya'daki kayıplara öncülük ederken, geniş tabanlı Topix %2,79 düştü.

ABD'de çip üreticisi Nvidia normal işlemlerde %9'dan fazla değer kaybederek Wall Street'teki satış dalgasının ortasında yarı iletken hisse senetlerinin düşmesine öncülük etti. Salı günü yayınlanan ekonomik veriler ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri yeniden su yüzüne çıkardı. Bloomberg'in şirketin antitröst soruşturmasının bir parçası olarak Adalet Bakanlığı'ndan mahkeme celbi aldığını bildirmesinin ardından Nvidia hisseleri Salı günü piyasa sonrası işlemlerde %2 düşerek düşüşünü sürdürdü. Nvidia'nın değer zinciri Güney Kore'ye, yani bellek yongası üreticisi SK Hynix ve holding Samsung Electronics'e kadar uzanıyor.

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Güney Kore Kospi %2,17 değer kaybederken, küçük ölçekli Kosdaq da %3'e yakın bir kayıp yaşadı. Her ikisi de Nvidia tedarikçisi olan çip devleri Samsung Electronics ve SK Hynix sırasıyla %2,62 ve %6,36 değer kaybetti.

Japonya'da Renesas Electronics gibi yarı iletkenlerle ilgili hisseler %8 düşerek endeksin en büyük kaybedeni oldu. Tokyo Electron %7,04 kaybederken, Advantest %7,7'nin üzerinde değer kaybetti. Çip tasarımcısı Arm'ın sahibi Softbank Group %5,9'un üzerinde değer kaybetti. Arm, Nvidia için çip tasarlıyor.

Tayvan Ağırlıklı Endeks %3,49 düşerken, ağır toplar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company %3,56 ve uluslararası alanda Foxconn olarak bilinen Hon Hai Precision Industry %3,51'in üzerinde değer kaybetti. Endeks erken işlemlerde %5,29'a kadar değer kaybettikten sonra mevcut seviyelere toparlandı.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, petrol fiyatlarındaki zayıflığın etkisiyle yaklaşık %1,70 değer kaybetti.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,5 düşüşle bölgedeki en küçük kaybı yaşarken, Çin anakarası CSI 300 %0,47 düştü.

Çin çip hisseleri de Nvidia'nın tedarik zinciriyle ilgisi olmamasına rağmen bir miktar zayıflık yaşadı; devlete bağlı Semiconductor Manufacturing International Corporation %1,95 ve Hua Hong Semiconductor %1,06 düştü.

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