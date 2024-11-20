Nvidia'da yüzde 5 yükseliş var

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Nvidia hisseleri, Wall Street analistlerinin Çarşamba öğleden sonra açıklanacak kazanç raporu öncesinde güçlü çip talebine atıfta bulunan yükseliş notlarının ardından Salı günü yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

HİSSE İÇİN FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Stifel analisti Ruben Roy bu hafta yayınladığı bir müşteri notunda Nvidia için fiyat hedefini 165 dolardan 180 dolara yükseltirken, Truist Securities'den William Stein fiyat görünümünü 148 dolardan 167 dolara çıkardı.

Roy, hiper ölçekleyiciler tarafından yapay zeka altyapısına yapılan yüksek harcamaların devam etmesi ve Nvidia'nın en yeni Blackwell yapay zeka çiplerine olan talep de dahil olmak üzere “çeşitli veri noktalarına” atıfta bulundu.

Roy, “NVDA'nın, 2025'ten itibaren 100 milyar dolardan fazla genel TAM ve 1 trilyon dolara yaklaşabilecek daha uzun vadeli bir fırsat sağlamak için bir araya gelen pazarlarda iyi konumlandığına inanıyoruz” diye yazdı.

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GPU KÜMESİ HABERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Nvidia hisseleri, müşterilerinden biri olan bulut sağlayıcısı Nebius Group'un (NBIS) ABD'de 35.000'e kadar Nvidia çipi kullanacak olan ilk GPU kümesini başlattığı haberiyle de yükseldi. GPU kümesi, yapay zeka yazılımını eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan devasa hesaplama gücüne sahip grafik işlem birimleri veya yapay zeka çiplerinden oluşan bir ağdır.

Bloomberg konsensüs verilerine göre, Nebius'un 35.000 Nvidia çipi siparişi, Wall Street analistlerinin Nvidia'nın Ekim döneminde sevk etmesini bekledikleri Hopper AI çiplerinin hacminin yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor.

Nvidia anlaşma hakkında yorum yapmayı reddetti.

ISINMA SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Nvidia hisselerinin yükselişi, Blackwell AI sunucularındaki aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili Information tarafından yayınlanan bir rapor üzerine hisselerin düşmesinden bir gün sonra geldi. Ağustos ayında Nvidia'nın Blackwell çiplerinin kendileriyle ilgili tasarım kusurlarıyla uğraştığı ve bunun da şirketin çiplerin üretimini Ocak çeyreğine ertelemesine neden olduğu bildirilmişti.



Nvidia, Blackwell sunucularıyla ilgili aşırı ısınma sorunlarını doğrulamadı ve şirket Pazartesi günü Yahoo Finance'e “mühendislik yinelemelerinin normal ve beklenen bir durum olduğunu” söyledi.



Truist Securities'den Stein, bu hafta bildirilen aşırı ısınma sorunları hakkında "Sektördeki bağlantılarımızla yaptığımız görüşmeler bu son veri noktasını tam olarak doğrulamıyor, ancak üretim artışıyla ilgili tedarik zinciri zorluklarını yansıtıyor" ifadesini kullandı.

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Blackwell'in bildirdiği sorunlara rağmen Dell Technologies (DELL) en son yapay zeka donanım ürünü olan PowerEdge sistemini Nvidia'nın en yeni GB200 NVL72 sistemleriyle birlikte sevk ettiğini açıkladı.



Stein yatırımcılara gönderdiği bir notta, “Nvidia'dan, iş ortaklarımızdan ve sektördeki bağlantılarımızdan gelen yorumlar son derece olumlu” dedi. Stein, robotik ve “geleneksel” bilgi işlem sektörlerinin yanı sıra yapay zeka yazılım geliştiricilerinin Nvidia çiplerine yönelik artan talebine işaret etti.