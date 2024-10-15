Nvidia'da yeni rekor kırıldı

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Nasdaq Bileşik Endeksi'nin %0,9 yükseldiği günü Nvidia %2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı.

Hisse senedinin önceki rekor kapanışı olan 135,58 dolardı ve Nvidia'nın 10'a 1 hisse bölünmesinin ardından 18 Haziran'da gerçekleşmişti. Hisse senedi iki gün sonra gün içi en yüksek seviyesi olan 140,76 $'a ulaşmıştı.

Nvidia hisseleri bu yıl yapay zeka ve şirketin gelişmiş yarı iletkenlerine olan talepteki artışla %179 yükseldi. Aynı dönemdeS&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta yükseliş %23 oldu. Nvidia hissesinin değeri bu ay şimdiye kadar yaklaşık yüzde 14 arttı.

Melius analisti Ben Reitzes, Pazartesi günü erken saatlerde hisse senedi için Al notunu yineleyerek 165 dolarlık fiyat hedefinin hala muhafazakar olduğunu ve Nvidia'nın rekabet avantajını uzun vadede koruyacağını söyledi.

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Reitzes, Nvidia'nın inanılmaz derecede üretken bir şirket olduğunu ve kârının ölçeğinin yatırımcıları memnun etmeye devam etmesi gerektiğini, bunun da hisse senedini yeni zirvelere taşıyabileceğini söyledi. Reitzes, Apple için 2,3 milyon dolar ve Meta Platforms için 2,4 milyon dolar olan çalışan başına gelirin Nvidia için 4,1 milyon dolar olduğunu belirtti.