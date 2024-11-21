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Nvidia sonrası Asya piyasaları satıcılı

Güncelleme Tarihi:

#Asya#Nvidia#Big Para
Nvidia sonrası Asya piyasaları satıcılı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:48

Nvidia'nın bilanço açıklaması sonrası Asya borsalarında Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

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Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçlarının ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise Nvidia'nın bilançosu sonrasında Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Peru'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Trump'a karşı "zıt" bir tutum içerisinde olmadığını söyledi. Şigeru'nun bu açıklamaları ve sergilediği tavırlar, ülkesinde eleştiri konusu oldu.

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Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 154,77 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 38.18 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 artışla 2.487 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.631 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.365 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 77.108 puanda bulunuyor.

 

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#Asya#Nvidia#Big Para

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