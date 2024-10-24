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Nvidia büyümeyi sektöre yaydı

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#Nvidia#Kar#Bilanço
Nvidia büyümeyi sektöre yaydı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:26

Nvidia'nın tedarikçisi SK Hynix rekor kar açıkladı.

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Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden biri olan Güney Koreli SK Hynix, jeneratif yapay zekada kullanılan yüksek bant genişlikli belleğine (HBM) yönelik güçlü talebin etkisiyle rekor çeyrek kârı açıkladı.

SK Hynix'in Temmuz-Eylül çeyreğindeki faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,8 trilyon wonluk zarardan toparlanarak 7,03 trilyon won ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler ise 6,8 trilyon won faaliyet karı bekliyorlardı.

Üç aylık dönemde toplam gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık %94 artarak 17,57 trilyon won seviyesine yükseldi. Beklenti ise 18,11 trilyon won gelir elde dileceği yönündeydi.

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#Nvidia#Kar#Bilanço

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