  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Nvidia bir kez daha tarihe geçti... 430 milyar dolarlık rekor düşüşün ardından hisseler toparlanıyor
‹ Önceki Haber Altın güne hafif düşüşle başladı...Gram altın ne kadar oldu? Altın güne hafif düşüşle başladı...Gram altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması

Nvidia bir kez daha tarihe geçti... 430 milyar dolarlık rekor düşüşün ardından hisseler toparlanıyor

26.06.2024 - 11:14 | Son Güncelleme :
Nvidia bir kez daha tarihe geçti... 430 milyar dolarlık rekor düşüşün ardından hisseler toparlanıyor | Piyasa Haberleri

Nvidia hisseleri, son 3 günde art arda 430 milyar dolar değer kaybetti. Bu düşüş, bir şirketin 3 günde yaşadığı en büyük değer kaybı olarak tarihe geçti. Şirketin hisseleri ani düşüşün artından dün yüzde 7 toparlandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yapay zeka çılgınlığı sayesinde 2024 yılında rekor bir yükseliş kaydeden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, 3 gün üst üste düşerek tarihe geçti. 18 Haziran'da şirketin büyüklüğü 3.34 trilyon dolara ulaştı ve Nvidia Microsoft'u da geçerek dünyanın en büyük şirketi oldu. Ancak sonrasında 3 işlem günü art arda şirket 430 milyar dolar kaybederek hisseler adeta eridi. Bu kayıp bir şirketin 3 gün içinde yaşadığı en büyük hisse erimesi oldu. Dün hisseler toparlanarak yüzde 7 değer kazandı. Şirketin büyüklüğü şu anda 3.1 trilyon dolar civarında seyrediyor. 

Haberin Devamı

Nvidia geçtiğimiz şubat ayında ise bir günde 277 milyar dolar değerlenerek bir günde en fazla değer kazanan şirket olarak rekor kırmıştı. Şirketin hisseleri Ocak ayından bu yana yüzde 161'den fazla artış gösterdi. Uzmanlar son hisse kaybını bu kadar hızlı yükselen hisselerin dalgalanması olarak niteliyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.584 Değişim: -0,90% Hacim : 27.971 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 10.576 26.06.2024 Yüksek 10.707
Açılış: 10.681
32,8914 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8657 26.06.2024 Yüksek 33,0079
Açılış: 32,8743
35,2238 Değişim: -0,16%
Düşük 35,2173 26.06.2024 Yüksek 35,4051
Açılış: 35,2807
2.454,71 Değişim: 0,12%
Düşük 2.447,32 26.06.2024 Yüksek 2.462,84
Açılış: 2.451,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.