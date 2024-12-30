Nissan'ın performansı yerlerde... Kar satışlarıyla karşılaştı

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Nissan hisseleri, daha güçlü olan Honda ile anlaşma haberlerinin ardından yatırımcıların Japon otomobil üreticisinden kar elde etmesiyle düşüşe geçerek iki günlük düşüşünü yüzde 13'e çıkardı.



Hisse senedi Pazartesi günü Tokyo'da yüzde 6,7'ye kadar düştü. Otomobil üreticisinin hisseleri, anlaşma haberinin çıkmasından bir gün önce, 17 Aralık'tan bu yana yüzde 60'tan fazla yükselmiş, 27 Aralık'ta ise yatırımcıların Honda-Nissan ortaklığının başlangıç oranına odaklanmasıyla düşüşe geçmişti.



Zor durumdaki Japon otomobil üreticisi, 23 Aralık'ta yaptığı duyuruya göre, Ağustos 2026'ya kadar Honda ile ortak bir holding şirketi kurmayı ve listelemeyi hedefliyor. Anlaşmanın kesin şartlarına henüz karar verilmedi, ancak şirketlere göre hisse devir oranı otomobil üreticilerinin hisse senedi fiyatlarını dikkate alacak.



Copley Fund Research'ün kurucusu Steven Holden, Honda anlaşması haberlerinin Nissan'ın hisse fiyatına verdiği kısa vadeli desteğe rağmen, otomobil üreticisindeki küresel fon pozisyonunun düşük kalmaya devam ettiğini söyledi.

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Holden "Duyarlılık çok kötü. Fonların pozisyon açıp kapatması açısından Nissan'la ilgili çok az olumlu faaliyet var" dedi.



Holden, Nissan'ı 2025'e doğru küresel fonlar arasında otomobil üreticilerinden uzaklaşıp büyük teknolojiye yönelen küresel trendin en büyük kaybedenlerinden biri olarak görüyor.



Daha geniş Japon borsası da, geçen hafta art arda beş gün süren kazançların ardından Pazartesi günü kar alma modundaydı. Gösterge Topix endeksi, elektronik ve otomobil üreticilerinin etkisiyle yılın son işlem seansında yüzde 0,8'e kadar düştü. Nissan, Tokyo'da saat 13:24 itibariyle Nikkei 225'te en kötü performans gösteren şirket oldu.