New York borsası karışık seyirle kapandı

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S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.047,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 19.403,95 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar ABD'de bu hafta açıklanacak önemli istihdam verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, geçen ay Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesi ve Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında üstünlüğü ele geçirmesinin ardından pay piyasalarındaki yükselişi anımsattı.

Trump'ın iş dostu politikalarının ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını artırabileceğine dair beklentilerin yükseldiğine işaret eden analistler, ancak bunların enflasyonu körükleyebileceği, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği ve küresel büyümeyi etkileyebileceği yönünde endişelerin de olduğunu aktardı.

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Makroekonomik veri tarafında, ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 48,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın, sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Öncü verilerde 48,8 olarak açıklanan endeks kasımda 49,7 oldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki ilerlemenin durduğuna inanmadığını ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu ifade etti.

Enflasyonun düşüşünü sürdürürken iş piyasasına gereksiz zarar vermekten kaçınmak için faiz oranlarının nasıl bir boyutta veya hızda düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğunu belirten Bostic, bu ayki toplantı için seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

Bostic, ABD'de yeni yönetimin tarife veya diğer politikalarının ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini görmek için beklemek gerektiğinin altını çizerek, koşullar değiştikçe para politikasının da uyum sağlayacağını anlattı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirterek, "Ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yaratıp yaratmayacağına ve enflasyonun gidişatına ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." ifadesini kullandı.

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Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 77'ye yükseldi.