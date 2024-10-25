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Nasdaq endeksi Tesla öncülüğünde tüm zamanların rekorunu kırdı

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#Nasdaq#Abd#New York
Nasdaq endeksi Tesla öncülüğünde tüm zamanların rekorunu kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 17:41

New York borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Nasdaq endeksi ise rekor kırdı.

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Nasdaq endeksi yüzde 1,5 yükselerek 18.690,01 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Teknoloji hisselerinin yükselişine Tesla'nın yüzde 3 artışı çekti. 

Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artarak 42.477,51 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.826,75 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin kapsamına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,18'e geriledi.

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#Nasdaq#Abd#New York

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