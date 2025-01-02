Mubadala lider oldu

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Abu Dabi'nin egemen varlık fonu Mubadala Investment Co. geçen yıl özel krediden yapay zekâya kadar her alanda anlaşma yapmayı hızlandırarak dünyanın en aktif varlık fonu sıralamasında Suudi Arabistan'ın fonu PIF'ı geride bıraktı.

PIF, 2023 yılında dünyanın en aktif varlık fonu olmuştu.

Araştırma danışmanlığı şirketi Global SWF'ye göre Mubadala 2024 yılında 29,2 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam bir yıl öncesine göre %67 daha fazla ve dünya genelinde egemen fonların yatırımlarındaki %7'lik büyümenin çok üzerinde.

Rapora göre Orta Doğu egemen servet fonları, üst üste ikinci yılda da en aktif 10 küresel anlaşma yapıcıdan beşini oluşturdu. Abu Dabi merkezli diğer iki fon olan Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve ADQ da PIF ve Katar Yatırım Otoritesi ile birlikte listede yer aldı. Bu beş fon geçen yıl 82 milyar dolar yatırım yaptı.

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Global SWF'ye göre, Abu Dhabi tarafından kontrol edilen egemen fonlar geçen yıl 57,6 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.