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Moskova borsası 20 ayın dibinde

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#Moskova#Borsa#Big Para
Moskova borsası 20 ayın dibinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 17:24

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi.

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Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi.

Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar ülke piyasalarında etkili olmaya devam ederken, ABD’nin ardından Avrupa Birliği de ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası da enflasyonla mücadelede henüz sonuç vermezken, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizlikler nedeniyle Moskova Borsası TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü.

Moskova Borsası böylelikle 20 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi.

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Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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#Moskova#Borsa#Big Para

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