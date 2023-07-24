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Mondi Turkey'den önemli karar! Fabrikasını kapatıyor

24.07.2023 - 11:41 | Son Güncelleme :
Mondi Turkey'den önemli karar! Fabrikasını kapatıyor | Piyasa Haberleri

Mondi Turkey, İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın 31.10.2023 tarihinde devamlı suretle faaliyetine son verilmesini planlıyor.

Mondi'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarihli kararı ile görevlendirilen komite tarafından İzmir Kemalpaşa Fabrikası'na ilişkin norm kadro çalışmasını, teknik ve ticari değerlendirmeleri içeren rapor ("Rapor") 24.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bunun sonucunda, İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın faaliyete devam etmesinin Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamadığı kanaatine ulaşılmış ve bu çerçevede Şirket tarafından atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir.

Mondi, müşterilerine en yüksek kalitede ürün sağlanmasını önceliklendirmesi sebebiyle Kemalpaşa Fabrikasının performansını dikkatle değerlendirilmiştir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin yüksek kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Müşteri hizmeti ve ürün kalitesini geliştirmeye yönelik odağımızla beraber, Şirketimizin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerimizin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile  aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır.

Mondi geçtiğimiz yıllarda bu iki tesise de yatırım yapmıştır. Şirketimiz,  müşteri siparişlerinin Tire ve Bursa fabrikalarına sorunsuz şekilde devrine odaklanmıştır ve yüksek kalite standartları ile müşteri hizmetlerinin sürdürülmesine odaklanmaya devam edecektir.
  
Yukarıda belirtilen sebeplerle İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın 31.10.2023 tarihinde devamlı suretle faaliyetine son verilmesi planlanmaktadır. İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda görev yapan çalışanlarımızın, Şirketimizin İzmir Tire veya Bursa İnegöl Fabrikaları'nda görevlendirilmelerinin mümkün olmaması halinde iş sözleşmelerinin İş Kanunu ilgili maddeleri uyarınca hak ve alacakları ödenerek sona erdirilecek ve bu konuda ilgili resmi makamlara ve kişilere gerekli bildirimler yapılacaktır.


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