  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Microsoft'tan güçlü kar
‹ Önceki Haber Koç Holding, Yapı Kredi hissesi sattı Koç Holding, Yapı Kredi hissesi sattı Sonraki Haber › Piyasalar merakla bekliyor! Fed faiz kararını duyuracak Piyasalar merakla bekliyor! Fed faiz kararını duyuracak

Microsoft'tan güçlü kar

26.07.2023 - 07:41 | Son Güncelleme :
Microsoft'tan güçlü kar | Piyasa Haberleri

Microsoft'un Haziran'da sona eren çeyrek dönemde karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisse başına 2,69 dolar kar etti.

Microsoft karlılığını artırdı. Şirket Haziran ayında sonra eren çeyrek döneminde hisse başına 2,55 dolar kar beklenirken 2,69 dolar kar etti.

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 56,19 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 55,47 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Microsoft'un bulut programlama platformu Azure'nin gelirleri 23,45 milyar dolar olurken, Office bölümün karı 18,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise Azure'den 23,55 milyar dolar ve Office'den 18,08 milyar dolar gelir öngörülüyorlardı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
6.856 Değişim: 1,66% Hacim : 145.024 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 6.766 27.07.2023 Yüksek 6.856
Açılış: 6.799
26,9573 Değişim: 0,21%
Düşük 26,9061 28.07.2023 Yüksek 26,9682
Açılış: 26,9061
29,6033 Değişim: 0,17%
Düşük 29,4967 28.07.2023 Yüksek 29,6274
Açılış: 29,5541
1.688,58 Değişim: 0,23%
Düşük 1.682,47 28.07.2023 Yüksek 1.688,97
Açılış: 1.684,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.