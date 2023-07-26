Microsoft'tan güçlü kar | Piyasa Haberleri

Microsoft'un Haziran'da sona eren çeyrek dönemde karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisse başına 2,69 dolar kar etti.

Microsoft karlılığını artırdı. Şirket Haziran ayında sonra eren çeyrek döneminde hisse başına 2,55 dolar kar beklenirken 2,69 dolar kar etti.

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 56,19 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 55,47 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Microsoft'un bulut programlama platformu Azure'nin gelirleri 23,45 milyar dolar olurken, Office bölümün karı 18,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise Azure'den 23,55 milyar dolar ve Office'den 18,08 milyar dolar gelir öngörülüyorlardı.

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