Mevduatta güçlü faiz! 1 ayda 42 bin lira getiri | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 düzeyinde tutmasıyla birlikte bankalar da mevduata yıllık yüzde 50'nin üzerinde faiz vermeye devam ediyor. Parasını Türk Lirası mevduata yatıranların kazancı yükselen faiz oranlarıyla artıyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Enflasyonla mücadele kapsamında liralaşma stratejisi nedeniyle Türk Lirası mevduata verilen faiz artmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylardan itibaren yıllık bazda mevduat faizinin yüzde 50 ve üstünde kalması durumunda TL mevduatın getirisi enflasyonun üstünde oluşabilir. Merkez Bankası'nın uyguladığı yüzde 50 faiz oranı nedeniyle mevduat bankaları da faizi yüksek tutmayı sürdürüyor.

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Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede yüzde 54.83, 3 aya kadar vadede yüzde 59.45, 6 aya kadar vadede yüzde 56.98, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 42.06 oldu.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83'ten faize bağladığı parasından 4226 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 131 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 264 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 70.94!

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.83 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.94 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 709 bin 400 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 656 bin 195 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 70.1 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

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YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Mayıs ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görülüyor. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uyguluyor.

Mayıs ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

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