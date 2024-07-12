  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Mevduatta güçlü faiz! 1 ayda 42 bin lira getiri
‹ Önceki Haber 28 internet sitesi için kapatma talebi 28 internet sitesi için kapatma talebi Sonraki Haber › En düşük emekli maaşına zam düzenlemesi yetişecek mi? En düşük emekli maaşına zam düzenlemesi yetişecek mi?

Mevduatta güçlü faiz! 1 ayda 42 bin lira getiri

12.07.2024 - 06:55 | Son Güncelleme :
Mevduatta güçlü faiz! 1 ayda 42 bin lira getiri | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 düzeyinde tutmasıyla birlikte bankalar da mevduata yıllık yüzde 50'nin üzerinde faiz vermeye devam ediyor. Parasını Türk Lirası mevduata yatıranların kazancı yükselen faiz oranlarıyla artıyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Enflasyonla mücadele kapsamında liralaşma stratejisi nedeniyle Türk Lirası mevduata verilen faiz artmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylardan itibaren yıllık bazda mevduat faizinin yüzde 50 ve üstünde kalması durumunda TL mevduatın getirisi enflasyonun üstünde oluşabilir. Merkez Bankası'nın uyguladığı yüzde 50 faiz oranı nedeniyle mevduat bankaları da faizi yüksek tutmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede yüzde 54.83, 3 aya kadar vadede yüzde 59.45, 6 aya kadar vadede yüzde 56.98, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 42.06 oldu. 

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83'ten faize bağladığı parasından 4226 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 131 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 264 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 70.94!

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.83 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.94 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 709 bin 400 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 656 bin 195 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 70.1 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

Haberin Devamı

YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Mayıs ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görülüyor. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uyguluyor.

Mayıs ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.024 Değişim: 0,00% Hacim : 103.893 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.833 11.07.2024 Yüksek 11.024
Açılış: 10.833
32,9743 Değişim: 0,46%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 32,9829
Açılış: 32,8228
35,8418 Değişim: -0,01%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 35,8575
Açılış: 35,8438
2.553,43 Değişim: 0,15%
Düşük 2.548,25 12.07.2024 Yüksek 2.561,50
Açılış: 2.549,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.