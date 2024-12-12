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Mevduatlar düşüşte, krediler yükselişte

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#Mevduat#Banka#Piyasa
Mevduatlar düşüşte, krediler yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:17

Bankalarda bulunan mevduatlarda gerileme yaşanırken kredilerde yükseliş yaşandı. Kredi kartı harcamaları ise bu hafta düştü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 417,6 milyar TL'den 15 trilyon 950,9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 167,4 milyar TL'den 17 trilyon 979,5 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 942,7 milyar TL'den 1 trilyon 950,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 744,6 milyar TL'den 1 trilyon 739 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 286,9 milyar TL'den 290,4 milyar TL'ye çıktı.

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#Mevduat#Banka#Piyasa

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