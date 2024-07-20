Mevduat faizlerindeki yükseklik sürüyor... 1 ayda 42 bin lira net faiz getirisi | Piyasa Haberleri

Türkiye enflasyonda baz etkisi nedeniyle dezenflasyon sürecine girerken mevduat faizlerindeki sıkı duruş devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam etmesi nedeniyle mevduatta yıllık faiz yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşiyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Enflasyon sorununun ortadan kalkması için ekonomi yönetimi elinden gelen çabayı harcarken Merkez Bankası da liralaşma stratejisi kapsamında sıkı para politikası duruşunu devam ettiriyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 oranında belirledi ve yatırımların Türk Lirası'na kaymasını sağladı.

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

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1 aya kadar vadede yüzde 54.34, 3 aya kadar vadede yüzde 59.56, 6 aya kadar vadede yüzde 56.95, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.20, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.41

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.34'ten faize bağladığı parasından 4188 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 20 bin 943 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 41 bin 886 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 70.14!

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.34 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.14 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 701 bin 407 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 648 bin 801 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 70.1 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Mayıs ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görülüyor. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uygulanıyordu.

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Mayıs ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

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