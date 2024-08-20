Merkez'in faiz kararı bugün | Piyasa Haberleri

Merkez'in faiz kararı bugün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini duyuracak.
Türkiye ekonomisindeki dezenflasyon sürecinin başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz tarafında yeni kararlar alması beklentisi arttı.
Atılan reform adımlarıyla birlikte Türkiye ekonomisi dünyada sayılı güçlü ekonomiler arasında kalmayı başardı.
FAİZ BUGÜN BELLİ OLACAK
Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentilerine göre faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
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