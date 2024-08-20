  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez'in faiz kararı bugün
‹ Önceki Haber General Motors'tan işten çıkarma hazırlığı General Motors'tan işten çıkarma hazırlığı Sonraki Haber › Halka açık şirket konkordato sürecine girdi Halka açık şirket konkordato sürecine girdi

Merkez'in faiz kararı bugün

20.08.2024 - 06:40 | Son Güncelleme :
Merkez'in faiz kararı bugün | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini duyuracak.

Türkiye ekonomisindeki dezenflasyon sürecinin başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz tarafında yeni kararlar alması beklentisi arttı.

Atılan reform adımlarıyla birlikte Türkiye ekonomisi dünyada sayılı güçlü ekonomiler arasında kalmayı başardı.

FAİZ BUGÜN BELLİ OLACAK

Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentilerine göre faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.054 Değişim: 0,00% Hacim : 80.436 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.797 19.08.2024 Yüksek 10.061
Açılış: 9.867
33,7563 Değişim: 0,04%
Düşük 33,7258 20.08.2024 Yüksek 33,7940
Açılış: 33,7416
37,4259 Değişim: -0,03%
Düşük 37,3926 20.08.2024 Yüksek 37,5100
Açılış: 37,4385
2.714,70 Değişim: -0,08%
Düşük 2.712,47 20.08.2024 Yüksek 2.724,53
Açılış: 2.717,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.