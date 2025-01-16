Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 157 milyar 933 milyon dolardan rezervleri 160,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar arttı.

Brüt rezervler 92 milyar 588 milyon dolardan 94 milyar 426 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 67 milyar 672 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 70 milyar 14 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 65 milyar 345 milyon dolardan 66,02 milyar dolara çıktı.

Döviz rezervi ise 92 milyar 588 milyon dolardan 94,43 milyar dolara yükseldi.